На Україну насувається хвиля похолодання: скільки триватимуть морози

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Скільки триватимуть морози в Україні

Синоптик розповіла, що від сьогодні, 13 грудня, на українців чекає досить морозна погода.

Вона протримається впродовж вихідних днів (суботи й неділі 14-15 грудня) й трішки "зачепить" понеділок, 16 грудня.

"Переважатиме антициклон, тому в більшості областей пануватиме погода без опадів, без хмарності", - зауважила Птуха.

За її словами, починаючи з неділі та понеділка - повітряні потоки, які впливатимуть на погодні умови на території України, будуть "дещо змінюватись".

"Там вже по території України може бути невеликий та помірний сніг. Вдень 16 грудня (у понеділок, - Ред.) на півдні та заході країни - переважно у вигляді дощу. Тому що температура спочатку, ще в неділю, буде з морозом. А ось у понеділок вона вже, якраз таки з 16 грудня, переходитиме на плюсову", - розповіла експерт.

Вона уточнила, що на дорогах при цьому місцями може бути ожеледиця.

"Адже бачимо, що подекуди ще залишається сніговий покрив. Відповідно, та волога, яка була, вона зараз підмерзла. І внаслідок того, що в нас до понеділка утримається мороз, то, звичайно, вона також буде залишатися", - пояснила синоптик.

Яких температур чекати і де найхолодніше

Представниця Українського гідрометеорологічного центру розповіла, що коли немає хмарності (на тлі переважаючого антициклону), то в нічні години взимку "під час холодної повітряної маси повітря ще більше остигає".

З огляду на це від суботи, 14 грудня, температура повітря вночі може бути в межах від 9 до 14 градусів нижче нуля. В денні години - від 1 до 6 градусів морозу.

"На півдні країни та на крайньому заході - там трішечки тепліше. Вночі 3-8 градусів морозу. В денні години - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла", - зауважила Птуха.

Вона додала, що якщо говорити про територію України, найхолодніше в нас завжди, це:

Карпати (західна Україна)

північний схід країни

Коли повітряні потоки почнуть змінюватись, погода також стане іншою.

"Температура вночі та вдень в ці дні - від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла. І лише ось вдень 16 грудня в Україні - 1-6 градусів тепла вже буде переважати температура", - пояснила синоптик.

Коли та в яких регіонах ймовірні пориви вітру

Згідно з інформацією речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого, зниження температури повітря на території нашої країни супроводжуватиметься сильними поривами вітру.

"Сьогодні (13 грудня, - Ред.) та завтра (14 грудня, - Ред.) будуть пориви вітру 15-20 м/с", - зауважив він під час брифінгу.

Крім того, представник ДСНС звернув увагу громадян на низку аспектів, які допоможуть уникнути надзвичайних ситуацій під час вітряної погоди.

"Хотів би звернути увагу людей, щоб, по-перше, взувалися у зручне рельєфне взуття, а по-друге, не ставили автівки під бордами, під деревами, під електроопорами... Тому що пориви вітру можуть звалити це і, відповідно, майно буде в небезпеці. Це може спричинити надзвичайну ситуацію", - зауважив він.

Тим часом синоптик Укргідрометцентру у коментарі РБК-Україна пояснила, що спершу вітер буде північно-західного напрямку.

"З переходом вже в неділю (15 грудня, - Ред.) на південно-західний. Швидкість 5-12 метрів за секунду", - зауважила Птуха.

Вона додала, що вдень у неділю "вже навіть пориви можуть бути в західних областях".

"А в понеділок - вже практично по всій Україні, крім сходу. Пориви в межах 15-20 метрів за секунду. Тому що якраз таки на понеділок (16 грудня, - Ред.) буде в нас зміна синоптичної ситуації. І там вже і підвищення температури, і надходження опадів", - підсумувала експерт.