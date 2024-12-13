На Украину надвигается волна похолодания: сколько продлятся морозы

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Сколько продлятся морозы в Украине

Синоптик рассказала, что с сегодняшнего дня, 13 декабря, украинцев ждет достаточно морозная погода.

Она продержится в течение выходных дней (субботы и воскресенья 14-15 декабря) и немного "зацепит" понедельник, 16 декабря.

"Будет преобладать антициклон, поэтому в большинстве областей будет доминировать погода без осадков, без облачности", - отметила Птуха.

По ее словам, начиная с воскресенья и понедельника - воздушные потоки, которые будут влиять на погодные условия на территории Украины, будут "несколько меняться".

"Там уже по территории Украины может быть небольшой и умеренный снег. Днем 16 декабря (в понедельник, - Ред.) на юге и западе страны - преимущественно в виде дождя. Потому что температура сначала, еще в воскресенье, будет с морозом. А вот в понедельник она уже, как раз таки с 16 декабря, будет переходить на плюсовую", - рассказала эксперт.

Она уточнила, что на дорогах при этом местами может быть гололедица.

"Поскольку видим, что кое-где еще остается снежный покров. Соответственно, та влага, которая была, она сейчас подмерзла. И вследствие того, что у нас до понедельника удержится мороз, то, конечно, она также будет оставаться", - объяснила синоптик.

Каких температур ждать и где холоднее всего

Представительница Украинского гидрометеорологического центра рассказала, что когда нет облачности (на фоне преобладающего антициклона), то в ночные часы зимой "во время холодной воздушной массы воздух еще больше остывает".

Учитывая это с субботы, 14 декабря, температура воздуха ночью может быть в пределах от 9 до 14 градусов ниже нуля. В дневные часы - от 1 до 6 градусов мороза.

"На юге страны и на крайнем западе - там немного теплее. Ночью 3-8 градусов мороза. В дневные часы - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", - отметила Птуха.

Она добавила, что если говорить о территории Украины, холоднее всего у нас всегда, это:

Карпаты (западная Украина)

северо-восток страны

Когда воздушные потоки начнут меняться, погода также станет другой.

"Температура ночью и днем в эти дни - от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла. И только вот днем 16 декабря в Украине - 1-6 градусов тепла уже будет преобладать температура", - пояснила синоптик.

Когда и в каких регионах вероятны порывы ветра

Согласно информации спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего, снижение температуры воздуха на территории нашей страны будет сопровождаться сильными порывами ветра.

"Сегодня (13 декабря, - Ред.) и завтра (14 декабря, - Ред.) будут порывы ветра 15-20 м/с", - отметил он во время брифинга.

Кроме того, представитель ГСЧС обратил внимание граждан на ряд аспектов, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций во время ветреной погоды.

"Хотел бы обратить внимание людей, чтобы, во-первых, обувались в удобную рельефную обувь, а во-вторых, не ставили машины под бордами, под деревьями, под электроопорами... Потому что порывы ветра могут свалить это и, соответственно, имущество будет в опасности. Это может вызвать чрезвычайную ситуацию", - отметил он.

Тем временем синоптик Укргидрометцентра в комментарии РБК-Украина объяснила, что сначала ветер будет северо-западного направления.

"С переходом уже в воскресенье (15 декабря, - Ред.) на юго-западный. Скорость 5-12 метров в секунду", - отметила Птуха.

Она добавила, что днем в воскресенье "уже даже порывы могут быть в западных областях".

"А в понедельник - уже практически по всей Украине, кроме востока. Порывы в пределах 15-20 метров в секунду. Потому что как раз таки на понедельник (16 декабря, - Ред.) будет у нас изменение синоптической ситуации. И там уже и повышение температуры, и поступление осадков", - подытожила эксперт.