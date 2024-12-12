У Києві знімуть найбільший прапор України: що про це відомо

Сьогодні, 12 грудня, найбільший прапор України (встановлений на Печерських пагорбах Києва) тимчасово знімуть.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Чому та як надовго знімуть найбільший прапор України

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що рішення про зняття прапора було схвалене з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов.

"За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві вночі та вранці 13 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - уточнили у КМДА.

Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", прапор знімуть "до покращення погодних умов".

Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Зазначимо, що на дорогах столиці місцями може бути ожеледиця, адже синоптики прогнозують невеликий сніг вночі (вдень 13 грудня попередньо - без опадів).

Температура повітря в Києві вночі очікується на рівні 5-7 градусів морозу. Вдень - 2-4 градуси нижче нуля.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Куди звертатись через пошкодження внаслідок негоди

Дещо раніше у прес-службі КМДА у Facebook розповіли, що під час сильного вітру громадянам варто:

щільно зачинити вікна

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев

не паркувати поруч із ними транспортні засоби

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - радять телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 044 272 40 18.

Якщо ж падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатись потрібно до рятувальників за номерами:

або "101"

або 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку")

При травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати за номером "103".

При несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - за номером 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху).

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними та носити флікери у темний час доби", - додали у КМДА.

Публікація КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)