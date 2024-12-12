У Києві знімуть найбільший прапор України: що про це відомо
Сьогодні, 12 грудня, найбільший прапор України (встановлений на Печерських пагорбах Києва) тимчасово знімуть.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.
Чому та як надовго знімуть найбільший прапор України
У Київській міській державній адміністрації пояснили, що рішення про зняття прапора було схвалене з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов.
"За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві вночі та вранці 13 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - уточнили у КМДА.
Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", прапор знімуть "до покращення погодних умов".
Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Зазначимо, що на дорогах столиці місцями може бути ожеледиця, адже синоптики прогнозують невеликий сніг вночі (вдень 13 грудня попередньо - без опадів).
Температура повітря в Києві вночі очікується на рівні 5-7 градусів морозу. Вдень - 2-4 градуси нижче нуля.
Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Куди звертатись через пошкодження внаслідок негоди
Дещо раніше у прес-службі КМДА у Facebook розповіли, що під час сильного вітру громадянам варто:
- щільно зачинити вікна
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев
- не паркувати поруч із ними транспортні засоби
Якщо впало дерево чи зламалися гілки - радять телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 044 272 40 18.
Якщо ж падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатись потрібно до рятувальників за номерами:
- або "101"
- або 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку")
При травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати за номером "103".
При несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - за номером 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху).
"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними та носити флікери у темний час доби", - додали у КМДА.
Публікація КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
Попри це 10 грудня стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.
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