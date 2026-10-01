Україну накриють перші заморозки: синоптики назвали дату

Заморозки в Україні

У ДСНС попереджають, що вночі 2–3 жовтня по всій території країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура знизиться до 0-3°.

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За інформацією фахівців Укргідрометцентру, 2 жовтня заморозки передбачаються повсюди, крім південної частини України.

Оголошений І рівень небезпеки (жовтий), уточнили рятувальники.

Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні 1 жовтня буде комфортною вдень, але холодною вночі. Надалі небезпечних заморозків стане ще більше.