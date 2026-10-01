Украину накроют первые заморозки: синоптики назвали дату

Заморозки в Украине

В ГСЧП предупреждают, что ночью 2-3 октября на всей территории страны ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура снизится до 0-3°.

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По информации специалистов Укргидрометцентра, 2 октября заморозки предполагаются повсюду, кроме южной части Украины.

Объявлен I уровень опасности (желтый), уточнили спасатели.

Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине 1 октября будет комфортной в дневные часы, но холодной ночью. В дальнейшем опасных заморозков станет еще больше.