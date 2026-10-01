Україну накриють перші заморозки: синоптики назвали дату

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Погода в Україні на дві доби зміниться у бік похолодання. Очікуються перші заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.

Заморозки в Україні У ДСНС попереджають, що вночі 2–3 жовтня по всій території країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура знизиться до 0-3°. Название За інформацією фахівців Укргідрометцентру, 2 жовтня заморозки передбачаються повсюди, крім південної частини України. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий), уточнили рятувальники. Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні 1 жовтня буде комфортною вдень, але холодною вночі. Надалі небезпечних заморозків стане ще більше.