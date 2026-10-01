Україну накриють перші заморозки: синоптики назвали дату
Погода в Україні на дві доби зміниться у бік похолодання. Очікуються перші заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.
Заморозки в Україні
У ДСНС попереджають, що вночі 2–3 жовтня по всій території країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура знизиться до 0-3°.
За інформацією фахівців Укргідрометцентру, 2 жовтня заморозки передбачаються повсюди, крім південної частини України.
Оголошений І рівень небезпеки (жовтий), уточнили рятувальники.
Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні 1 жовтня буде комфортною вдень, але холодною вночі. Надалі небезпечних заморозків стане ще більше.
Крім того, зранку 22 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала нижче нуля. Місцями затримався сніг, тож туристам радять бути особливо обережними.