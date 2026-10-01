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Главная » Жизнь » Общество

Украину накроют первые заморозки: синоптики назвали дату

16:48 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Украину накроют первые заморозки: синоптики назвали дату Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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Погода в Украине на двое суток изменится в сторону похолодания. Ожидаются первые заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Заморозки в Украине

В ГСЧП предупреждают, что ночью 2-3 октября на всей территории страны ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура снизится до 0-3°.

Украину накроют первые заморозки: синоптики назвали дату
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По информации специалистов Укргидрометцентра, 2 октября заморозки предполагаются повсюду, кроме южной части Украины.

Объявлен I уровень опасности (желтый), уточнили спасатели.

Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине 1 октября будет комфортной в дневные часы, но холодной ночью. В дальнейшем опасных заморозков станет еще больше.

Кроме того, утром 22 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала ниже нуля. Местами задержался снег, поэтому туристам советуют быть особенно осторожными.

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