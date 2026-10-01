Украину накроют первые заморозки: синоптики назвали дату

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине на двое суток изменится в сторону похолодания. Ожидаются первые заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Заморозки в Украине В ГСЧП предупреждают, что ночью 2-3 октября на всей территории страны ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура снизится до 0-3°. Название По информации специалистов Укргидрометцентра, 2 октября заморозки предполагаются повсюду, кроме южной части Украины. Объявлен I уровень опасности (желтый), уточнили спасатели. Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине 1 октября будет комфортной в дневные часы, но холодной ночью. В дальнейшем опасных заморозков станет еще больше.