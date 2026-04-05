UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 05.04.2026 Нд
2 хв
Місцями температура впаде до +4 градусів
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)

Наступного тижня в Україні знову дощитиме, а з четверга очікується відчутне похолодання.

У понеділок, 6 квітня, в усіх регіонах України буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних областей, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +13 до +19 градусів;
  • у східних областях - від +17 до +20 градусів;
  • у центральних областях - від +17 до +22 градусів;
  • у південних областях - від +17 до +20 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +17 градусів.

У вівторок, 7 квітня, в Україні також прогнозується хмарність і дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +8 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +8 до +12 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +13 градусів;
  • у західних областях - від +9 до +12 градусів.

У середу, 8 квітня, в Україні знову очікуються дощі. Однак сонце буде показуватися.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +8 до +11 градусів;
  • у центральних областях - від +8 до +10 градусів;
  • у південних областях - від +9 до +11 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +12 градусів.

У четвер, 9 квітня, погода суттєво не зміниться, дощі очікуються по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +4 до +7 градусів;
  • у східних областях - від +4 до +10 градусів;
  • у центральних областях - від +6 до +9 градусів;
  • у південних областях - від +7 до +9 градусів;
  • у західних областях - від +6 до +10 градусів.

П'ятниця, 10 квітня, буде ще холоднішою. Дощі також продовжаться.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +4 до +7 градусів;
  • у східних областях - від +4 до +11 градусів;
  • у центральних областях - від +5 до +7 градусів;
  • у південних областях - від +7 до +9 градусів;
  • у західних областях - від +5 до +10 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погодні "гойдалки" та прогнозували зміну погодних умов, зокрема ймовірність заморозків на Великдень.

Також в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві