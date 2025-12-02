Україну накриють дощі: якою буде погода 3 грудня

У середу, 3 грудня, в Україні пануватиме волога осіння погода, попри календарний початок зими. Більшість регіонів завтра накриє хмарність та опади.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на метеоролога й синоптика Наталку Діденко.
За прогнозом синоптика у середу дощі очікуються на півночі України, у центральних областях та на півдні. На заході та сході буде також хмарно, проте опади малоймовірні.
Температура повітря залишатиметься стабільною. Вдень прогнозують:
У столиці 3 грудня місцями можливий дощ. Максимальна температура вдень – від 5 до 7 градусів тепла.
Наталка Діденко радить підготуватися до вологої погоди: брати парасолі, вдягати каптури та зручне взуття. Вона рекомендує використовувати світловідбивні елементи - насамперед для дітей.
Також синоптик заохочує робити атмосферні фото в "японському стриманому стилі", адже навіть похмурий день може бути красивим.
Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, по всій Україні панує хмарна та волога погода з невеликими дощами, мрякою та туманами, а в Карпатах - мокрим снігом. Температура вдень становитиме від 3 до 8 градусів тепла, на півдні - до 12 градусів тепла. У Києві хмарно, близько +6°C, а суттєве похолодання синоптики прогнозують наприкінці тижня.
