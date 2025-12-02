Україну накриють дощі: якою буде погода 3 грудня

За прогнозом синоптика у середу дощі очікуються на півночі України, у центральних областях та на півдні. На заході та сході буде також хмарно, проте опади малоймовірні.

Температура повітря залишатиметься стабільною. Вдень прогнозують:

у більшості областей очікується від 4 до 8 градусів тепла,

на півдні - від 8 до 12 градусів тепла.

Погода в Києві

У столиці 3 грудня місцями можливий дощ. Максимальна температура вдень – від 5 до 7 градусів тепла.

Наталка Діденко радить підготуватися до вологої погоди: брати парасолі, вдягати каптури та зручне взуття. Вона рекомендує використовувати світловідбивні елементи - насамперед для дітей.

Також синоптик заохочує робити атмосферні фото в "японському стриманому стилі", адже навіть похмурий день може бути красивим.