Україну накриють дощі, а в Карпатах - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 2 квітня здебільшого буде дощовою. При цьому в Карпатах навіть з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише у східній частині вночі без опадів.

Вітер південно-східний, а вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

у північних областях вночі +4 +8 градусів, вдень +9 +12 градусів,

на заході вночі +3 +6, а вдень +8 +15 градусів;

у східних областях вночі +2 +6 градусів, вдень +10 +13;

на півдні країни вночі +6 +8, а вдень +11 +14 градусів;

у центральних областях вночі +7 +9 градусів, вдень +9 +10.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно та з дощем. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9 градусів, а вдень піднімуться до +10.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали про погоду на ці вихідні.

Додамо, також ми писали, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.