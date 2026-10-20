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Україну накриють дощі: де очікуються сильні зливи 20 жовтня

07:30 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Україну накриють дощі: де очікуються сильні зливи 20 жовтня Ілюстративне фото: якою буде погода сьогодні, 20 жовтня (колаж РБК-Україна)
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Частину України 20 жовтня накриють дощі, а в південно-західній частині країни вони місцями будуть значними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де йтимуть значні дощі

У південно-західній частині країни місцями очікуються значні дощі. На Правобережжі, у Херсонській області та Криму дощі будуть помірними. На решті території обійдеться без опадів.

Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в Карпатах і на сході країни місцями буде туман. Вітер дутиме східний та південно-східний, його швидкість - 7-12 м/с.

Україну накриють дощі: де очікуються сильні зливи 20 жовтня
Фото: в Україні очікуються дощі (інфографіка РБК-Україна)

Вночі температура становила 9-14° тепла, у західних областях - 6-11° тепла. Вдень буде 13-18°, а на Закарпатті та півдні країни - до 21°.

Погода в Києві та області

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

По області вночі було 9-14° тепла, вдень 13-18°. У Києві вночі було 11-13° тепла, вдень очікується - 16-18°.

Нагадаємо, на частині українських річок до кінця жовтня може залишатися дуже мало води.

У кількох областях там оголосили третій, "коричневий" рівень небезпеки - він означає низькі рівні води.

Також ми писали, що погода впливає на якість повітря в Україні.

За словами фахівців, забруднення затримують штиль і антициклони, а розсіюють вітер зі швидкістю понад 4-5 м/с, дощ чи сніг.

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