Україну накриють дощі: де очікуються сильні зливи 20 жовтня
Частину України 20 жовтня накриють дощі, а в південно-західній частині країни вони місцями будуть значними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де йтимуть значні дощі
У південно-західній частині країни місцями очікуються значні дощі. На Правобережжі, у Херсонській області та Криму дощі будуть помірними. На решті території обійдеться без опадів.
Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в Карпатах і на сході країни місцями буде туман. Вітер дутиме східний та південно-східний, його швидкість - 7-12 м/с.
Вночі температура становила 9-14° тепла, у західних областях - 6-11° тепла. Вдень буде 13-18°, а на Закарпатті та півдні країни - до 21°.
Погода в Києві та області
На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
По області вночі було 9-14° тепла, вдень 13-18°. У Києві вночі було 11-13° тепла, вдень очікується - 16-18°.
Нагадаємо, на частині українських річок до кінця жовтня може залишатися дуже мало води.
У кількох областях там оголосили третій, "коричневий" рівень небезпеки - він означає низькі рівні води.
Також ми писали, що погода впливає на якість повітря в Україні.
За словами фахівців, забруднення затримують штиль і антициклони, а розсіюють вітер зі швидкістю понад 4-5 м/с, дощ чи сніг.