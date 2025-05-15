Україну накриють дощі, але не скрізь: в яких областях чекати опадів сьогодні

Погода в Україні

Як розповіли синоптики, сьогодні в Україні циклон зумовлюватиме падіння атмосферного тиску і посилення поривів вітрів. Тому вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу, вітер до 15-22 м/с.

На більшості території України пройдуть невеликі дощі - на півдні вони малоймовірні, а у західних та північних областях будуть помірні опади. У Карпатах вдень значний дощ, місцями з мокрим снігом.

Південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +14 +19 градусів. У більшості західних областей буде +8 +13 градусів, а в Карпатах протягом доби +1 +6 градусів.



Погода у Києві

У столиці та Київській області сьогодні вдень помірний дощ. Синоптики попереджають, що місцями очікується гроза.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-18 м/с. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень загрози.

У Києві та області температура повітря вдень буде +14 +19 градусів.

