Україну накриють дощі, але не скрізь: в яких областях чекати опадів сьогодні

Погода в Україні у четвер, 15 травня, буде вологою - частину областей накриють дощі. Також синоптики попереджають про сильний вітер у деяких регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як розповіли синоптики, сьогодні в Україні циклон зумовлюватиме падіння атмосферного тиску і посилення поривів вітрів. Тому вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу, вітер до 15-22 м/с.
На більшості території України пройдуть невеликі дощі - на півдні вони малоймовірні, а у західних та північних областях будуть помірні опади. У Карпатах вдень значний дощ, місцями з мокрим снігом.
Південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +14 +19 градусів. У більшості західних областей буде +8 +13 градусів, а в Карпатах протягом доби +1 +6 градусів.
У столиці та Київській області сьогодні вдень помірний дощ. Синоптики попереджають, що місцями очікується гроза.
Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-18 м/с. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень загрози.
У Києві та області температура повітря вдень буде +14 +19 градусів.
Варто зазначити, що травень цьогоріч був не надто теплим. Карпати навіть засипало снігом. Як повідомляли рятувальники, за добу з 7 на 8 травня випало близько 2 сантиметрів снігу на горі Піп Іван.
В ніч на 9 травня засніжило в Івано-Франківській області. На високогір'ї фіксували мороз. Зокрема, на горі Піп Іван було -7 градусів.
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