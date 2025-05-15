Украину накроют дожди, но не везде: в каких областях ждать осадков сегодня

Погода в Украине в четверг, 15 мая, будет влажной - часть областей накроют дожди. Также синоптики предупреждают о сильном ветре в некоторых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как рассказали синоптики, сегодня в Украине циклон будет обусловливать падение атмосферного давления и усиление порывов ветров. Поэтому днем в Украине, кроме северо-запада и юго-востока, ветер до 15-22 м/с.
На большинстве территории Украины пройдут небольшие дожди - на юге они маловероятны, а в западных и северных областях будут умеренные осадки. В Карпатах днем значительный дождь, местами с мокрым снегом.
Юго-западный ветер принесет более теплый воздух, лишь в западных областях днем похолодает. Днем столбики термометров в большинстве областей покажут +14 +19 градусов. В большинстве западных областей будет +8 +13 градусов, а в Карпатах в течение суток +1 +6 градусов.
В столице и Киевской области сегодня днем умеренный дождь. Синоптики предупреждают, что местами ожидается гроза.
Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, но также возможны порывы до 15-18 м/с. Синоптики установили первый (желтый) уровень угрозы.
В Киеве и области температура воздуха днем будет +14 +19 градусов.
Стоит отметить, что май в этом году был не слишком теплым. Карпаты даже засыпало снегом. Как сообщали спасатели, за сутки с 7 на 8 мая выпало около 2 сантиметров снега на горе Пип Иван.
В ночь на 9 мая заснежило в Ивано-Франковской области. На высокогорье фиксировали мороз. В частности, на горе Пип Иван было -7 градусов.
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