ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Руйнівна злива в Одесі. Кліматолог розповіла, чи є ризики для інших регіонів України

Одеса, Четвер 02 жовтня 2025 17:02
UA EN RU
Руйнівна злива в Одесі. Кліматолог розповіла, чи є ризики для інших регіонів України Одесу затопило внаслідок негоди (фото: ДСНС facebook.com DSNSODE)
Автор: Василина Копитко

Потужні зливи, які в Одесі 30 вересня спричинили підтоплення вулиць і забрали життя 10 містян, можуть повторитись в інших регіонах України. Ба більше, інтенсивність і частота таких явищ зростає через підвищення температури на планеті.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Чому Одесу накрили аномальні опади

"Раніше такі явища вже спостерігались в Одесі і в решті України. Вони виникають при проходженні атмосферних фронтів, циклонів, при загостренні цих баричних утворень. В Одесі виник мініциклон, який стаціонував досить тривалий час, що й зумовило таку велику кількість опадів", - пояснила науковиця.

Балабух наголосила, що зараз ще поки не можна стверджувати, що ці аномальні опади в Одесі є наслідком кліматичних змін, оскільки треба провести окремі дослідження.

Чи є загрози для інших міст

"Інтенсивність і частота подібних явищ у нас, як і у всьому світі, збільшується. Такі опади можуть бути знову в Одесі, і Києві, й в інших містах. І навіть в цьому році ми спостерігали сильні опади у Львові, коли за пів доби випало 110 мл дощу. А торік в іспанській Валенсії взагалі навіть 5-6 норм випало за один раз", - розповіла Балабух.

Кліматолог стверджує, що у нас ситуація тільки погіршуватиметься, оскільки температура підвищується й ймовірність, що опади будуть інтенсивні - зростає.

"Проблема в тому, що чим вища температура, тим більше вологи може вміститись у тому ж самому об’ємі, відповідно, більша кількість опадів може випасти", - додала кліматолог.

Вже зараз є досить частими випадки, коли випадає і дво-тримісячна норма за короткий проміжок часу.

"Взагалі спостерігаються безпрецедентні явища, які раніше не були притаманні для нашого клімату - як аномально високі температури, так і аномально інтенсивні опади", - заявила Балабух.

Руйнівна злива в Одесі. Кліматолог розповіла, чи є ризики для інших регіонів УкраїниРуйнівна злива в Одесі. Кліматолог розповіла, чи є ризики для інших регіонів УкраїниНаслідки негоди в Одесі (фото: ДСНС facebook.com DSNSODE)

Що робити, аби уникнути масштабних наслідків

Науковиця додала, оскільки такі опади можуть бути у будь-якому регіоні нашої країни, нам слід адаптуватись до них і оцінити ризики, які вони можуть спричинити.

"З одного боку, треба покращити системи зливу, а з іншого - ми повинні розуміти, де можливі зони затоплення і вжити заходів, щоб убезпечити їх від цього. Це має бути цілий комплекс заходів, не лише зливова каналізація", - пояснила кліматолог.

Зокрема, потрібно перевірити, чи правильно побудовані системи водовідведення, у разі порушення норм - усунути їх.

Наскільки завчасно можна передбачити такі зливи

"Передбачити такі зливи важко. У нас нема інформації з територій, що знаходяться південніше Одеси, з Чорного моря, Криму. Ми не маємо даних із метеостанцій, які знаходяться на схід від України. Тому у нас недостатньо інформації, щоб оцінити фактичну ситуацію", - зазначила Балабух.

Крім того, з початку війну радіозонди, які використовували науковці для прогнозів, перестали запускати.

"Раніше в Одесі запускали радіозонди, які дозволяли визначити, у якому стані перебуває атмосфера на висотах. І чи є вона стійкою, чи ні. А від цього залежить інтенсивність опадів. Взагалі всі методики прогнозування опадів потребують саме аерологічної інформації. Тому військові дії дуже вплинули на можливість прогнозування таких явищ", - підкреслила кліматолог.

Які наслідки стихійного лиха в Одесі

Нагадаємо, що 30 вересня аномальна злива фактично повністю затопила Одесу. У місті за добу випало 94 мл дощу, що дорівнює 224% місячної норми. Потоки води паралізували місто, стихія пошкодила інфраструктуру, домівки людей затопило, школи перевели на дистанційний режим.

Внаслідок негоди загинуло 10 жителів міста, у їх числі дитина. Багато травмованих. 2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи, а от аварійно-відновлювальні заходи ще тривають.

Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після стихійного лиха.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Кліматолог
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим