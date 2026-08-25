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Україну накриває атмосферний фронт: в яких областях погода завтра різко зміниться

15:18 25.08.2026 Вт
3 хв
Місцями дощів стане більше, а температура вночі може впасти до +8°С
aimg Ірина Костенко
Україну накриває атмосферний фронт: в яких областях погода завтра різко зміниться Погода в Україні починає змінюватись (фото ілюстративне: Getty Images)
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Нестійку погоду в окремих областях впродовж 26 серпня зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами. Місцями українці відчують також "подих" прохолодного повітря вночі.

Докладніше про прогноз на завтра та опади найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Опади 26 серпня: помірні та значні дощі з грозами ймовірні у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень - також у більшості південних і в Київській областях.
  • Причина негоди: нестійку погоду та опади в окремих областях зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами (погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону).
  • Нічна прохолода: із північно-східним вітром надходитиме прохолодне повітря, тож вночі на півночі очікується +8...+13°С (по Україні в середньому +14...+19°С).
  • Температура вдень: 26 серпня стовпчики термометрів можуть підніматись по Україні - до +21...+26°С, на південному сході - до +25...+30°С.
  • Столичний регіон: у Київській області короткочасний дощ і гроза ймовірні вдень на півдні, температура вночі +8...+13°С (у Києві +11...+13°С), вдень +21...+26°С (у Києві +22...+24°С).
  • Дощі та грози 27-28 серпня: у четвер опади охоплять більшість регіонів (крім крайнього заходу та сходу), а в п'ятницю - перемістяться на південь, схід та частково в центр України.

Яким областям готуватись до грозових дощів

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в середу, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю.

В окремих областях нестійку погоду зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами.

Так, помірні, місцями - значні дощі та грози ймовірні:

  • у центральних областях;
  • у Закарпатській області;
  • у Чернівецькій області;
  • вдень - також у більшості південних областей та в Київській області (у південних районах).

На решті території країни погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії.

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

Вітер впродовж 26 серпня переважатиме:

  • помірний (зі швидкістю 5-10 м/с);
  • північно-східний.

В УкрГМЦ пояснили, що через це "до нас надходитиме прохолодне повітря".

"Його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі", - уточнили спеціалісти.

Таким чином, температура повітря найближчої ночі очікується:

  • по Україні (в середньому) - близько +14...+19°С;
  • у північній частині країни - близько +8...+13°С.

Вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:

  • по Україні (в середньому) - до +21...+26°С;
  • на південному сході країни - до +25...+30°С.

Україну накриває атмосферний фронт: в яких областях погода завтра різко змінитьсяОсобливості погоди в Україні 26 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого українцям чекати від опадів пізніше

Надалі (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 26-28 серпня), дощів в Україні побільшає.

Так, у четвер, 27 серпня, короткочасні дощі (місцями - грози) очікуються вже по Україні, крім:

  • крайнього заходу;
  • сходу.

Тим часом у п'ятницю, 28 серпня, короткочасниі дощі та грози ймовірні:

  • у південних областях;
  • у східних областях;
  • вночі - і в більшості центральних областей.

На решті території - без опадів.

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Що прогнозують на завтра по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж середи, 26 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю. Переважно без опадів.

Вдень короткочасний дощ (місцями - також і гроза) ймовірні тільки на півдні області.

Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +11...+13°С;
  • по області +8...+13°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +22...+24°С;
  • по області +21...+26°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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