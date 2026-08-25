Україну накриває атмосферний фронт: в яких областях погода завтра різко зміниться
Нестійку погоду в окремих областях впродовж 26 серпня зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами. Місцями українці відчують також "подих" прохолодного повітря вночі.
Докладніше про прогноз на завтра та опади найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади 26 серпня: помірні та значні дощі з грозами ймовірні у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень - також у більшості південних і в Київській областях.
- Причина негоди: нестійку погоду та опади в окремих областях зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами (погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону).
- Нічна прохолода: із північно-східним вітром надходитиме прохолодне повітря, тож вночі на півночі очікується +8...+13°С (по Україні в середньому +14...+19°С).
- Температура вдень: 26 серпня стовпчики термометрів можуть підніматись по Україні - до +21...+26°С, на південному сході - до +25...+30°С.
- Столичний регіон: у Київській області короткочасний дощ і гроза ймовірні вдень на півдні, температура вночі +8...+13°С (у Києві +11...+13°С), вдень +21...+26°С (у Києві +22...+24°С).
- Дощі та грози 27-28 серпня: у четвер опади охоплять більшість регіонів (крім крайнього заходу та сходу), а в п'ятницю - перемістяться на південь, схід та частково в центр України.
Яким областям готуватись до грозових дощів
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в середу, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю.
В окремих областях нестійку погоду зумовить атмосферний фронт від циклону над Балканами.
Так, помірні, місцями - значні дощі та грози ймовірні:
- у центральних областях;
- у Закарпатській області;
- у Чернівецькій області;
- вдень - також у більшості південних областей та в Київській області (у південних районах).
На решті території країни погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії.
Що буде з температурою повітря вночі та вдень
Вітер впродовж 26 серпня переважатиме:
- помірний (зі швидкістю 5-10 м/с);
- північно-східний.
В УкрГМЦ пояснили, що через це "до нас надходитиме прохолодне повітря".
"Його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі", - уточнили спеціалісти.
Таким чином, температура повітря найближчої ночі очікується:
- по Україні (в середньому) - близько +14...+19°С;
- у північній частині країни - близько +8...+13°С.
Вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:
- по Україні (в середньому) - до +21...+26°С;
- на південному сході країни - до +25...+30°С.
Особливості погоди в Україні 26 серпня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого українцям чекати від опадів пізніше
Надалі (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 26-28 серпня), дощів в Україні побільшає.
Так, у четвер, 27 серпня, короткочасні дощі (місцями - грози) очікуються вже по Україні, крім:
- крайнього заходу;
- сходу.
Тим часом у п'ятницю, 28 серпня, короткочасниі дощі та грози ймовірні:
- у південних областях;
- у східних областях;
- вночі - і в більшості центральних областей.
На решті території - без опадів.
Що прогнозують на завтра по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж середи, 26 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю. Переважно без опадів.
Вдень короткочасний дощ (місцями - також і гроза) ймовірні тільки на півдні області.
Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +11...+13°С;
- по області +8...+13°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +22...+24°С;
- по області +21...+26°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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