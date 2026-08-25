Украину накрывает атмосферный фронт: в каких областях погода завтра резко изменится
Неустойчивую погоду в отдельных областях в течение 26 августа обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами. Местами украинцы ощутят также "дыхание" прохладного воздуха ночью.
Подробнее о прогнозе на завтра и осадках в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Осадки 26 августа: умеренные и сильные дожди с грозами вероятны в центральных, Закарпатской, Черновицкой, днем - также в большинстве южных и в Киевской областях.
- Причина непогоды: неустойчивую погоду и осадки в отдельных областях обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами (погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления от антициклона).
- Ночная прохлада: с северо-восточным ветром будет поступать прохладный воздух, поэтому ночью на севере ожидается +8...+13°С (по Украине в среднем +14...+19°С).
- Температура днем: 26 августа столбики термометров могут подниматься по Украине - до +21...+26°С, на юго-востоке страны - до +25...+30°С.
- Столичный регион: в Киевской области кратковременный дождь и гроза возможны днем на юге, температура ночью +8...+13°С (в Киеве +11...+13°С), днем +21...+26°С (в Киеве +22...+24°С).
- Дожди и грозы 27-28 августа: в четверг осадки охватят большинство регионов (кроме крайнего запада и востока), а в пятницу - переместятся на юг, восток и частично в центр Украины.
Каким областям готовиться к грозовым дождям
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода в среду, 26 августа, ожидается с переменной облачностью.
В отдельных областях неустойчивую погоду обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами.
Так, умеренные, местами - значительные дожди и грозы вероятны:
- в центральных областях;
- в Закарпатской области;
- в Черновицкой области;
- днем - также в большинстве южных областей и в Киевской области (в южных районах).
На остальной территории страны погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии.
Что будет с температурой воздуха ночью и днем
Ветер в течение 26 августа будет преобладать:
- умеренный (со скоростью 5-10 м/с);
- северо-восточный.
В УкрГМЦ объяснили, что из-за этого "к нам будет поступать прохладный воздух".
"Его дыхание ощутимее всего будет в северной части, особенно ночью", - уточнили специалисты.
Таким образом, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:
- по Украине (в среднем) - около +14...+19°С;
- в северной части страны - около +8...+13°С.
Днем столбики термометров могут подниматься:
- по Украине (в среднем) - до +21...+26°С;
- на юго-востоке страны - до +25...+30°С.
Особенности погоды в Украине 26 августа (инфографика: РБК-Украина)
Чего украинцам ждать от осадков позже
В дальнейшем (исходя из прогноза УкрГМЦ на 26-28 августа), дождей в Украине станет больше.
Так, в четверг, 27 августа, кратковременные дожди (местами - грозы) ожидаются уже по Украине, кроме:
- крайнего запада;
- востока.
Тем временем в пятницу, 28 августа, кратковременные дожди и грозы вероятны:
- в южных областях;
- в восточных областях;
- ночью - и в большинстве центральных областей.
На остальной территории - без осадков.
Что прогнозируют на завтра по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода в среду, 26 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью. Преимущественно без осадков.
Днем кратковременный дождь (местами - также и гроза) вероятны только на юге области.
Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +11...+13°С;
- по области +8...+13°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +22...+24°С;
- по области +21...+26°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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