ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накрывает атмосферный фронт: в каких областях погода завтра резко изменится

15:18 25.08.2026 Вт
3 мин
Местами дождей станет больше, а температура ночью может упасть до +8°С
aimg Ирина Костенко
Украину накрывает атмосферный фронт: в каких областях погода завтра резко изменится Погода в Украине начинает меняться (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Неустойчивую погоду в отдельных областях в течение 26 августа обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами. Местами украинцы ощутят также "дыхание" прохладного воздуха ночью.

Подробнее о прогнозе на завтра и осадках в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Осадки 26 августа: умеренные и сильные дожди с грозами вероятны в центральных, Закарпатской, Черновицкой, днем - также в большинстве южных и в Киевской областях.
  • Причина непогоды: неустойчивую погоду и осадки в отдельных областях обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами (погоду без осадков на остальной территории будет определять поле высокого давления от антициклона).
  • Ночная прохлада: с северо-восточным ветром будет поступать прохладный воздух, поэтому ночью на севере ожидается +8...+13°С (по Украине в среднем +14...+19°С).
  • Температура днем: 26 августа столбики термометров могут подниматься по Украине - до +21...+26°С, на юго-востоке страны - до +25...+30°С.
  • Столичный регион: в Киевской области кратковременный дождь и гроза возможны днем на юге, температура ночью +8...+13°С (в Киеве +11...+13°С), днем +21...+26°С (в Киеве +22...+24°С).
  • Дожди и грозы 27-28 августа: в четверг осадки охватят большинство регионов (кроме крайнего запада и востока), а в пятницу - переместятся на юг, восток и частично в центр Украины.

Каким областям готовиться к грозовым дождям

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода в среду, 26 августа, ожидается с переменной облачностью.

В отдельных областях неустойчивую погоду обусловит атмосферный фронт от циклона над Балканами.

Так, умеренные, местами - значительные дожди и грозы вероятны:

  • в центральных областях;
  • в Закарпатской области;
  • в Черновицкой области;
  • днем - также в большинстве южных областей и в Киевской области (в южных районах).

На остальной территории страны погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии.

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

Ветер в течение 26 августа будет преобладать:

  • умеренный (со скоростью 5-10 м/с);
  • северо-восточный.

В УкрГМЦ объяснили, что из-за этого "к нам будет поступать прохладный воздух".

"Его дыхание ощутимее всего будет в северной части, особенно ночью", - уточнили специалисты.

Таким образом, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:

  • по Украине (в среднем) - около +14...+19°С;
  • в северной части страны - около +8...+13°С.

Днем столбики термометров могут подниматься:

  • по Украине (в среднем) - до +21...+26°С;
  • на юго-востоке страны - до +25...+30°С.

Украину накрывает атмосферный фронт: в каких областях погода завтра резко изменитсяОсобенности погоды в Украине 26 августа (инфографика: РБК-Украина)

Чего украинцам ждать от осадков позже

В дальнейшем (исходя из прогноза УкрГМЦ на 26-28 августа), дождей в Украине станет больше.

Так, в четверг, 27 августа, кратковременные дожди (местами - грозы) ожидаются уже по Украине, кроме:

  • крайнего запада;
  • востока.

Тем временем в пятницу, 28 августа, кратковременные дожди и грозы вероятны:

  • в южных областях;
  • в восточных областях;
  • ночью - и в большинстве центральных областей.

На остальной территории - без осадков.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Что прогнозируют на завтра по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в среду, 26 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью. Преимущественно без осадков.

Днем кратковременный дождь (местами - также и гроза) вероятны только на юге области.

Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +11...+13°С;
  • по области +8...+13°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +22...+24°С;
  • по области +21...+26°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, каким в целом может быть август в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Погода в Киеве Погода на неделю Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский
Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией