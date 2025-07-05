Україну накрила сильна спека: як розпізнати тепловий удар і врятувати життя

Україну накрила сильна спека, і з нею зростає ризик теплових ударів. Важливо вміти розпізнати небезпечний стан, що може закінчитися втратою свідомості чи навіть загрозою життю, і знати що робити до приїзду швидкої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Останніми днями спека стрімко повертається в Україну, тож важливо особливо уважно ставитися до здоров’я - свого і найуразливіших близьких:
Тепловий удар - це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні.
Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів.
Якщо ви піддавалися впливу високих температур, а тепер почуваєтеся зле, то варто перевірити, чи маєте ви наступні симптоми:
Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 - диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.
Тим часом, поки до вас прибуде бригада швидкої варто зробити наступне:
"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", - наголосили в МОЗ.
Нагадаємо, що як зазначає синоптик Наталка Діденко, вже 7-8 липня в Україні знову встановиться сильна спека. Однак протримається недовго, і вже 9 липня погода стане комфортнішою на заході, півночі та в більшості центральних регіонів.
Разом з тим у південних, східних областях та на Дніпропетровщині високі температури збережуться - очікується до +33…+37 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз липень, який традиційно вважається найспекотнішим.
Зауважимо, що РБК-Україна вже повідомляло, якою буде погода завтра, 6 липня.
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