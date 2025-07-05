Украину накрыла сильная жара: как распознать тепловой удар и спасти жизнь

Украину накрыла сильная жара, и с ней растет риск тепловых ударов. Важно уметь распознать опасное состояние, которое может закончиться потерей сознания или даже угрозой жизни, и знать что делать до приезда скорой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В последние дни жара стремительно возвращается в Украину, поэтому важно особенно внимательно относиться к здоровью - своему и уязвимых близких:
Тепловой удар - это опасное состояние, которое может развиваться у человека, долго находящегося под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении.
Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса и требует неотложной помощи врачей.
Если вы подвергались воздействию высоких температур, а теперь чувствуете себя плохо, то стоит проверить, есть ли у вас следующие симптомы:
Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
Тем временем, пока к вам прибудет бригада скорой стоит сделать следующее:
"Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь", - отметили в Минздраве.
Напомним, что как отмечает синоптик Наталка Диденко, уже 7-8 июля в Украине снова установится сильная жара. Однако продержится недолго, и уже 9 июля погода станет более комфортной на западе, севере и в большинстве центральных регионов.
Вместе с тем в южных, восточных областях и на Днепропетровщине высокие температуры сохранятся - ожидается до +33...+37 градусов.
Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз на июль, который традиционно считается самым жарким.
Заметим, что РБК-Украина уже сообщало, какой будет погода завтра, 6 июля.
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