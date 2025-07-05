ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

До +33 градусів і без опадів: якою буде погода 6 липня

Субота 05 липня 2025 15:34
UA EN RU
До +33 градусів і без опадів: якою буде погода 6 липня Ілюстративне фото: якою буде погода 6 липня (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 6 липня, в Україні очікується спека і сонячна погода. По всій країні встановиться невелика хмарність без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16°, у південних регіонах буде тепліше - до +20°.

Вдень повітря прогріється до +25…+30°, а в Закарпатті та на півдні країни можливе підвищення до +33°. У північно-східних областях температура буде дещо нижчою - +21…+26°.

Вітер змінних напрямків, слабкий - 3-8 м/с.

До +33 градусів і без опадів: якою буде погода 6 липня

Погода в Київській області та столиці

На Київщині також збережеться сонячна і суха погода. Очікується невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура в області вночі - +11…+16°, вдень - +25…+30°.

У Києві вночі очікується +14…+16°, вдень - +27…+29°.

Нова хвиля спеки

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, вже 7-8 липня в Україні знову встановиться сильна спека. Однак з 9 липня погода стане комфортнішою на заході, півночі та в більшості центральних регіонів.

Разом з тим у південних, східних областях та на Дніпропетровщині високі температури збережуться - очікується до +33…+37 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз липень, який традиційно вважається найспекотнішим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників