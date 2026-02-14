ua en ru
Україну накриє циклон: що очікувати від погоди сьогодні та коли прийде холод

Субота 14 лютого 2026 07:00
Україну накриє циклон: що очікувати від погоди сьогодні та коли прийде холод Фото: синоптик дала прогноз на вихідні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 14 лютого, в Україні пануватиме циклон, який принесе дощі та плюсову температуру. Однак це потепління буде недовгим - уже у неділю погода погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Діденко, сьогодні країну накриває активний циклон із центром у районі Дніпропетровської області.

Циклон принесе дощі на сході, півдні та центральних областях країни. На заході також очікуються невеликі опади, на півночі буде хмарно та вогко, місцями туман.

Температура повітря без істотних змін: невеликі плюси, на півдні - до +5…+10 градусів.

Потепління спричинить танення снігу та льоду, зсуви снігових масивів із дахів, бурульки, калюжі з льодяними “острівцями”, а у горах існує небезпека лавин.

Погода у Києві

У Києві сьогодні день буде теплим, вночі та в першій половині дня очікується туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від +3 градусів до -1, вдень до 5 градусів тепла.

У Києві вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів.

Що далі

Синоптики попередила, що в неділю 15 лютого в Україну прямуватиме новий активний циклон із мокрим снігом, сильними опадами та поривами вітру до штормових.

На півдні та сході країни очікуються сильні дощі. Після цього, з 16-17 лютого, у країні очікується похолодання.

Нагадаємо, нещодавно метеорологи попередили українців про небезпеку під час відлиги.

Також стало відомо, що через різке потепління лід на водоймах Києва став критично небезпечним і може провалитися без жодного попереджувального тріску.

У столиці надали чіткий алгоритм дій, який допоможе врятувати життя.

Крім того, синоптики розповіли, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

