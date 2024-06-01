Україну накриє циклон Radha. Якою буде погода сьогодні

"Червень розпочнеться в Україні спекою. Температура повітря у східних областях становитиме сьогодні +26...+31 градусів. У більшості областей протягом дня +25+29 градусів, лише в західних областях буде свіжіше, +22...+25 градусів", - розповіла вона.

Крім того, вітер буде дмухати з південного заходу та виявиться помірним, в західних областях можливі сильніші пориви, до 15 м/с.

"Короткочасні дощі з грозами очікуються 1 червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині. Цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить активна циклонічна система над Центральною Європою на ім"я Radha", - додала Діденко.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода в Києві та на початку літа

У Києві літо розпочнеться спекою. Протягом дня стовпчики термометрівмаксимально покажуть +29 градусів.

На початку літа, за даними Діденко, дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини. Найбільша ймовірність періодичних дощів - захід та північ України.

Тому від спеки та надмірного сонця треба захищатися тим, хто перебуває на півдні, сході та в центрі України. А мешканцям заходу та півночі було б добре запастися парасолею.

При цьому, як зазначають синоптики, погода в Україні влітку 2024 очікується на 1-2 градуси теплішою, ніж зазвичай. Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях країни.