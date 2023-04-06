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Україну накриє циклон, який принесе хуртовину та сніг: прогноз по регіонах на сьогодні

Фото: синоптик розповіла про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 квітня, в Україні в західних регіонах очікуються сніг та хуртовина, в інших - дощ. На півдні також очікується неприродно холодна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Опади

"У західних областях циклон Norbert зумовить вчергове складну погоду - сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу, а якщо сніг та рвучкий вітер - то й хуртовина", - розповіла вона.

Крім того:

  • на півночі, сході та в південній частині України місцями очікується дощ;
  • у центральних областях завтра ймовірність опадів найменша, лише у Вінницькій області пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря

За даними Діденко, найвищою й далі буде в східній частині України, +12...+16 градусів.

  • на півдні не вище +8..+11 градусів;
  • у північних областях, у більшості центральних очікується +10...+13 градусів;
  • у Вінницькій області - вдень +6...+9 градусів;
  • холодним осередком залишаються західні області, там +1...+6 градусів.

Погода в Києві

В столиці передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько +10 градусів.

Як повідомлялось, середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,3 градуса.

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