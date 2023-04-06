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Украину накроет циклон, который принесет метель и снег: прогноз по регионам на сегодня

Фото: синоптик рассказала о погоде на сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 апреля, в Украине в западных регионах ожидаются снег и метель, в других - дождь. На юге также ожидается неестественно холодная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Осадки

"В западных областях циклон Norbert обусловит в очередную сложную погоду - снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипания мокрого снега, а если снег и порывистый ветер - то и метель", - рассказала она.

Кроме того:

  • на севере, востоке и южной части Украины местами ожидается дождь;
  • в центральных областях завтра вероятность осадков наименьшая, только в Винницкой области пройдет дождь, местами мокрый снег.

Ветер

Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха

По данным Диденко, самой высокой и дальше будет в восточной части Украины, +12...+16 градусов.

  • на юге не выше +8..+11 градусов;
  • в северных областях, в большинстве центральных ожидается +10…+13 градусов;
  • в Винницкой области – днем +6...+9 градусов;
  • холодным очагом остаются западные области, там +1...+6 градусов.

Погода в Киеве

В столице предполагается дождь, порывистый некомфортный ветер и около +10 градусов.

Как сообщалось, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса.

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