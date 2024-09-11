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Україну накриє циклон Annet. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 12 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні 12 вересня визначатиме циклон Annet. Тому майже всюди пройдуть дощі, навіть з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра погода України перебуватиме під впливом циклонічної системи, що розташувалася південному заході Європи - центр циклону Annet буде над Італією. Атмосферні фронти зумовлять практично повсюди в Україні 12 вересня періодичні дощі, подекуди з грозами", - розповіла вона.

Завтра Україну накриє циклон Annet (t.me/PohodaNatalka)

 При цьому, синоптик зазначила, що ця зміна погоди може вплинути на метеопатів - можливі головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності тощо.

"Температура повітря 12 вересня в Україні очікується неоднорідною. У західних областях протягом дня +19...+22 градусів, у східній частині +28...+32 градусів, на решті території України буде тепла погода, +25....+30 градусів", - розповіла синоптик.

Погода у Києві

У Києві 12 вересня також варто очікувати на дощ, можливо навіть з грозою.

"Максимальна температура повітря коливатиметься близько +27 градусів", - констатувала Діденко.

Погода в Україні

Вересень 2024 в Україні розпочався з теплої погоди. Синоптики говорили, що спека може досягти рекордних +35, +36 градусів.

Упродовж минулого тижня в Україні трималася тепла погода, незважаючи на обіцяне похолодання. Але цього тижня до досить теплої погоди додалися дощі. Але опади не позначилися на температурі.

Детальніше про погоду цього робочого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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