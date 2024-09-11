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Украину накроет циклон Annet. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 12 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду в Украине 12 сентября будет определять циклон Annet. Потому почти всюду пройдут дожди, даже с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра погода Украины будет находиться под влиянием циклонической системы, которая расположилась на юго-западе Европы - центр циклона Annet будет над Италией. Атмосферные фронты предопределят практически повсюду в Украине 12 сентября периодические дожди, кое-где с грозами", - рассказала она.

Завтра Украину накроет циклон Annet (t.me/PohodaNatalka)

При этом синоптик отметила, что это изменение погоды может повлиять на метеопатов - возможны головные боли, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и т.д.

"Температура воздуха 12 сентября в Украине ожидается неоднородной. В западных областях в течение дня +19...+22 градусов, в восточной части +28...+32 градусов, на остальной территории Украины будет теплая погода, +25.... +30 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 12 сентября также стоит ожидать дождя, возможно даже с грозой.

"Максимальная температура воздуха будет колебаться около +27 градусов", – констатировала Диденко.

Погода в Украине

Сентябрь 2024 в Украине начался с теплой погоды. Синоптики говорили, что жара может достигнуть рекордных +35, +36 градусов.

Вся прошлая неделя в Украине держалась теплая погода, несмотря на обещанное похолодание. Но на этой неделе к достаточно теплой погоде добавились дожди. Но осадки никак не сказались на температуре.

Подробнее о погоде на текущей рабочей неделе - читайте в материале РБК-Украина.

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