Украину накроет циклон Annet. Синоптик дала прогноз на завтра

"Завтра погода Украины будет находиться под влиянием циклонической системы, которая расположилась на юго-западе Европы - центр циклона Annet будет над Италией. Атмосферные фронты предопределят практически повсюду в Украине 12 сентября периодические дожди, кое-где с грозами", - рассказала она.

Завтра Украину накроет циклон Annet (t.me/PohodaNatalka)

При этом синоптик отметила, что это изменение погоды может повлиять на метеопатов - возможны головные боли, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и т.д.

"Температура воздуха 12 сентября в Украине ожидается неоднородной. В западных областях в течение дня +19...+22 градусов, в восточной части +28...+32 градусов, на остальной территории Украины будет теплая погода, +25.... +30 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 12 сентября также стоит ожидать дождя, возможно даже с грозой.

"Максимальная температура воздуха будет колебаться около +27 градусов", – констатировала Диденко.