ua en ru
Ср, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україну накриє негода. Синоптик попередила, де завтра очікуються дощі та штормовий вітер

Середа 14 травня 2025 12:55
UA EN RU
Україну накриє негода. Синоптик попередила, де завтра очікуються дощі та штормовий вітер Фото: Синоптики попередили про дощі та сильні вітри (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 15 травня очікується негода. Синоптики попереджають про сильні дощі та штормовий вітер, які накриють більшість областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Завтра, 15 травня, в Україні очікується прохолодна і дощова погода, особливо в західних областях.

Вітер південно-західного напрямку може досягати штормових поривів до 15-20 м/с, що зробить погоду ще більш неспокійною.

На заході України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах і поблизу них можливі опади з мокрим снігом.

Південна частина та південний схід України уникнуть істотних опадів - переважно сухо.

Температура повітря протягом дня п'ятниці становитиме +14°C - +18°C , у південній частині місцями до +20°C.

.Відчутно похолоднішає у четвер у західних областях України - там завтра лише +8°C, +13°C.

За прогнозами, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами, а потепління очікується після 20 травня.

Погода в Києві

У Києві також буде дощова погода із сильним вітром і температурою до +15°C. Після цього очікується значне похолодання в п'ятницю - до +10°C.

Погода в Україні на початку травня

У першій декаді травня більшість регіонів України перебувала під впливом прохолодної та дощової погоди.

Протягом декади в багатьох областях йшли помірні та сильні дощі, місцями з грозами й градом. У високогір’ї Карпат фіксувався мокрий сніг і снігопади, тимчасово утворювався сніговий покрив до 15 см заввишки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують