Україну накриє негода. Синоптик попередила, де завтра очікуються дощі та штормовий вітер

В Україні 15 травня очікується негода. Синоптики попереджають про сильні дощі та штормовий вітер, які накриють більшість областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

У Києві також буде дощова погода із сильним вітром і температурою до +15°C. Після цього очікується значне похолодання в п'ятницю - до +10°C.

За прогнозами, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами, а потепління очікується після 20 травня.

.Відчутно похолоднішає у четвер у західних областях України - там завтра лише +8°C, +13°C.

Температура повітря протягом дня п'ятниці становитиме +14°C - +18°C , у південній частині місцями до +20°C.

На заході України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах і поблизу них можливі опади з мокрим снігом.

Вітер південно-західного напрямку може досягати штормових поривів до 15-20 м/с, що зробить погоду ще більш неспокійною.

Завтра, 15 травня, в Україні очікується прохолодна і дощова погода, особливо в західних областях.

Погода в Україні на початку травня

У першій декаді травня більшість регіонів України перебувала під впливом прохолодної та дощової погоди.

Протягом декади в багатьох областях йшли помірні та сильні дощі, місцями з грозами й градом. У високогір’ї Карпат фіксувався мокрий сніг і снігопади, тимчасово утворювався сніговий покрив до 15 см заввишки.

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