Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату

У вівторок, 27 січня, на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через ожеледь та сильну ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Значна ожеледь із утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікується у таких областях:
Ожеледиця на автошляхах і тротуарах прогнозується у всіх областях України, за винятком південних регіонів - Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.
Складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також негативно вплинути на рух автомобільного транспорту.
Водіїв закликають враховувати прогноз під час планування поїздок, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і пам’ятати, що гальмівний шлях на ожеледиці значно зростає.
