Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату

Ілюстративне фото: синоптики попередили про ожеледицю (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 27 січня, на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через ожеледь та сильну ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

У яких областях прогнозують ожеледь

Значна ожеледь із утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікується у таких областях:

  • Вінницькій
  • Черкаській
  • Полтавській
  • Кіровоградській
  • Дніпропетровській
  • Житомирській
  • Київській
  • Чернігівській
  • Сумській
  • Одеській
  • Миколаївській
  • Херсонській

Ожеледиця на дорогах майже по всій країні

Ожеледиця на автошляхах і тротуарах прогнозується у всіх областях України, за винятком південних регіонів - Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

Можливі перебої та ускладнення руху

Складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також негативно вплинути на рух автомобільного транспорту.

Рекомендації водіям

Водіїв закликають враховувати прогноз під час планування поїздок, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і пам’ятати, що гальмівний шлях на ожеледиці значно зростає.

Детально про те, що буде з погодою в Україні завтра і коли повернуться морози - читайте у матеріалі РБК-Україна.

