Украину накроет опасная непогода: синоптики назвали дату

Во вторник, 27 января, на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Объявлен І уровень опасности (желтый) из-за гололеда и сильной гололедицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Значительный гололед с образованием ледового покрова на деревьях, проводах и зданиях ожидается в таких областях:
Гололедица на автодорогах и тротуарах прогнозируется во всех областях Украины, за исключением южных регионов - Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.
Сложные погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также негативно повлиять на движение автомобильного транспорта.
Водителей призывают учитывать прогноз при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и помнить, что тормозной путь на гололеде значительно возрастает.
