Україну накриє мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

Вночі в Україні без істотних опадів, лише у південно-західній частині, Кіровоградській і Черкаській областях мокрий сніг.

Завтра вдень у західних, північних, центральних та східних областях мокрий сніг, місцями дощ. На півдні нашої країни завтра прогнозується помірний та значний дощ.

Синоптики попереджають, що 20 листопада в Україні, крім південної частини, на дорогах ожеледиця. Тому оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Температура повітря вночі у середньому до -5 градусів, а вдень до +5. У західних (крім Закарпаття) і північних областях вночі -6 -11 градусів.

У південній частині вночі до +5, а вдень +7 +12 градусів, а півдні Одеської області та в Криму до +18 градусів.

Погода в Києві

Завтра у Києві вдень невеликий мокрий сніг, а вночі без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть -6 -8 градусів, а вдень -2 -4 градуси.