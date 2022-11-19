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Украину накроет мокрый снег и дождь: прогноз погоды на завтра

Фото: завтра в Украине будет мокрый снег, дождь и гололедица (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 20 ноября, в Украине ожидается мокрый снег, в некоторых областях дождь. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах из-за гололеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Ночью в Украине без существенных осадков, только в юго-западной части, Кировоградской и Черкасской областях мокрый снег.

Днем в западных, северных, центральных и восточных областях мокрый снег, местами дождь. На юге страны завтра прогнозируется умеренный и значительный дождь.

Синоптики предупреждают, что 20 ноября в Украине, кроме южной части, на дорогах гололедица. Поэтому объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Температура воздуха ночью в среднем до -5 градусов, а днем до +5. В западных (кроме Закарпатья) и северных областях ночью -6 -11 градусов.

В южной части ночью до +5, а днем +7 +12 градусов, а на юге Одесской области и в Крыму до +18 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в Киеве днем небольшой мокрый снег, а ночью без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -6 -8 градусов, а днем -2 -4 градуса.

Напомним, в Киеве безморозный период в этом году длился 225 дней, что является историческим рекордом.

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