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Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями, - Столтенберг

Фото: колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Доволі реальним є сценарій, за якого Україна стає членом НАТО, попри те, що деякі її території залишаться окупованими. У випадку України існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - навів він приклад.

Крім того, Столтенберг також згадав Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.

"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - додав колишній генсек.

Варто зазначити, що ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі - зокрема й з окупованими територіями - має вирішуватись усіма союзниками.

Нагадаємо, що вчора, 3 жовтня, до України прибув новопризначений генсек НАТО Марк Рютте.

Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що Україна зараз близька, як ніколи раніше, до членства в НАТО.

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