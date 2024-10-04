Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями, - Столтенберг

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", - привел он пример.

Кроме того, Столтенберг также упомянул Западную Германию, которая рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии.

"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию. Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - добавил бывший генсек.

Стоит отметить, что еще до завершения своих полномочий Столтенберг говорил, что решение о любом будущем членстве Украины в Альянсе - в том числе и с оккупированными территориями - должно решаться всеми союзниками.