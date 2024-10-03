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Рютте зробив заяву про членство України в НАТО: близька, як ніколи

Київ, Четвер 03 жовтня 2024 14:49
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Рютте зробив заяву про членство України в НАТО: близька, як ніколи Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зараз близька, як ніколи раніше, до членства в НАТО. Україна має пакет допомоги, який допомагає впроваджувати реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щодо членства в НАТО. Як ви знаєте, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні союзники домовились, що український шлях до членства в НАТО є незворотним. Як я сказав, Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО, у нас є комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні впроваджувати реформи", - сказав новий генсек.

Рютте додав, що сьогодні багато людей працюють з українцями над покращення та впровадженням реформ.

Генсек висловив упевненість у майбутньому членстві України в НАТО і тому, що Росія не матиме права вето на це.

"Україна стає сильнішою день за днем і, як ніколи раніше, стає готовою для в ступу до Альянсу, і це допомагає побудувати місток для членства. Я думаю, цей день настане. Україна стане повноправним членом НАТО. Росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето", - наголосив він.

Візит Рютте в Україну

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте днями офіційно зайняв пост генерального секретаря НАТО. Він заявив, що Україна залишається його пріоритетом на новій посаді.

Сьогодні, 3 жовтня, він прибув до України з першим візитом на посаді генсека НАТО. До цього Рютте вже відвідував Україну, але у ролі прем'єр-міністра Нідерландів.

Марк Рютте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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НАТО Марк Рютте
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Рютте зробив заяву про членство України в НАТО: близька, як ніколи
Рютте зробив заяву про членство України в НАТО: близька, як ніколи
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