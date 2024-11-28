Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Ввечері 28 листопада, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У східних, центральних та південних областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
З вечора військові агресора групами запускають ударні безпілотники з північного сходу та з окупованих районів півдня.
Останні нові групи ворожих БпЛА були виявлені о 22:38 у Сумській області, вони рухаються в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.
Також дрони були виявлені в районі Києва.
Безпілотники рухаються з Київської в напрямку Житомирської області.
Крім того, зафіксовано групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.
У Херсонській та Миколаївській областях оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.
Станом на 23:59 мапа повітряних тривог України виглядає так:
Через масштабну атаку дронами о 22:41 військові оголосили повітряну тривогу в місті Києві. Близько 23:00 у столиці було чути серію вибухів.
Вранці 28 листопада Росія масовано обстріляла Україну ударними дронами і ракетами. Внаслідок комбінованої повітряної атаки по країні загалом було випущено 188 повітряних цілей.
В багатьох областях суттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Тисячі абонентів залишилися без електроенергії.
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