Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

З вечора військові агресора групами запускають ударні безпілотники з північного сходу та з окупованих районів півдня.

Останні нові групи ворожих БпЛА були виявлені о 22:38 у Сумській області, вони рухаються в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

Також дрони були виявлені в районі Києва.

Безпілотники рухаються з Київської в напрямку Житомирської області.

Крім того, зафіксовано групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

У Херсонській та Миколаївській областях оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

Станом на 23:59 мапа повітряних тривог України виглядає так: