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Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Четверг 28 ноября 2024 23:33
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Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов Фото: россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 28 ноября, российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В восточных, центральных и южных областях объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С вечера военные агрессора группами запускают ударные беспилотники с северо-востока, а также из оккупированных районов юга.

Последние новые группы вражеских БпЛА были обнаружены в 22:38 в Сумской области, они движутся в направлении Черниговской и Полтавской областей.

Также дроны были обнаружены в районе Киева.

Беспилотники движутся из Киевской в направлении Житомирской области.

Кроме того, зафиксирована группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В Херсонской и Николаевской областях объявлена угроза применения ударных БпЛА.

По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Украину массированно атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где угроза ударов

Воздушные атаки РФ

Из-за масштабной атаки дронами в 22:41 военные объявили воздушную тревогу в городе Киеве. Около 23:00 в столице была слышна серия взрывов.

Утром 28 ноября Россия массированно обстреляла Украину ударными дронами и ракетами. В результате комбинированной воздушной атаки по стране в целом было выпущено 188 воздушных целей.

Во многих областях существенно повреждена энергетическая инфраструктура. Тысячи абонентов остались без электроэнергии.

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