Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Вечером 28 ноября, российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В восточных, центральных и южных областях объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С вечера военные агрессора группами запускают ударные беспилотники с северо-востока, а также из оккупированных районов юга.

Последние новые группы вражеских БпЛА были обнаружены в 22:38 в Сумской области, они движутся в направлении Черниговской и Полтавской областей.

Также дроны были обнаружены в районе Киева.

Беспилотники движутся из Киевской в направлении Житомирской области.

Кроме того, зафиксирована группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В Херсонской и Николаевской областях объявлена угроза применения ударных БпЛА.

По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог Украины выглядит так: