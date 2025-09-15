В Україну імпортували арматуру з російським ГОСТом, - військовий

"Цей прокат або був вироблений у РФ, або призначався для продажу на їхньому внутрішньому ринку. Питання тут тільки одне: як він опинився в Україні? І скільки ще таких товарів ми купуємо, платячи криваву ціну?" - зазначив Сазонов.

Він наголосив, що подібний імпорт у країні, яка воює, це не лише ризик фінансування агресора, а й додатковий тиск на українських виробників.

"Це удар по внутрішньому ринку - адже свою продукцію агресор може продавати дешевше, використовуючи пільговий газ та робочу силу», – пояснив експерт і закликав державні органи дати адекватну реакцію.