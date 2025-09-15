В Україну імпортували арматуру з російським ГОСТом, - військовий

В Україну імпортували арматурний прокат з маркуванням за російським ГОСТом. Українська компанія ввезла в країну з Туреччини близько 3 тисяч тонн такої продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового, політолога Кирила Сазонова.
"Цей прокат або був вироблений у РФ, або призначався для продажу на їхньому внутрішньому ринку. Питання тут тільки одне: як він опинився в Україні? І скільки ще таких товарів ми купуємо, платячи криваву ціну?" - зазначив Сазонов.
Він наголосив, що подібний імпорт у країні, яка воює, це не лише ризик фінансування агресора, а й додатковий тиск на українських виробників.
"Це удар по внутрішньому ринку - адже свою продукцію агресор може продавати дешевше, використовуючи пільговий газ та робочу силу», – пояснив експерт і закликав державні органи дати адекватну реакцію.
За даними Держмитниці України, у 2021 році українські підприємства поставили до РФ товарів на 3,4 млрд доларів, тоді як імпорт з Росії в Україну перевищив 6,6 млрд доларів.
На РФ припало понад 9% загального обсягу імпорту в Україну. Серед інших країн більша частка була тільки у Китаю - 15%. В ЄС для нас за цим показником найближче Німеччина - з неї в Україну припало майже 8,2% всіх зовнішніх поставок.
По експорту у 21-му році російський ринок був менш важливий, але також великим для України - 5-й після Китаю, Польщі, Туреччини та Італії – понад 5% від усіх поставок.