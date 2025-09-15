RU

Экономика

В Украину импортировали арматуру с российским ГОСТом, - военный

Фото: в Украину импортировали арматуру с российским ГОСТом (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В Украину импортировали арматурный прокат с маркировкой по российскому ГОСТу. Украинская компания ввезла в страну из Турции около 3 тысяч тонн такой продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного, политолога Кирилла Сазонова.

"Этот прокат либо был произведен в РФ, либо предназначался для продажи на их внутреннем рынке. Вопрос здесь только один: как он оказался в Украине? И сколько еще таких товаров мы покупаем, платя кровавую цену?" - отметил Сазонов.

Он отметил, что подобный импорт в стране, которая воюет, это не только риск финансирования агрессора, но и дополнительное давление на украинских производителей.

"Это удар по внутреннему рынку - ведь свою продукцию агрессор может продавать дешевле, используя льготный газ и рабочую силу", - пояснил эксперт и призвал государственные органы дать адекватную реакцию.

 

Торговля Украины с РФ до 2022 года

По данным Гостаможни Украины, в 2021 году украинские предприятия поставили в РФ товаров на 3,4 млрд долларов, тогда как импорт из России в Украину превысил 6,6 млрд долларов.

На РФ пришлось более 9% общего объема импорта в Украину. Среди других стран большая доля была только у Китая - 15%. В ЕС для нас по этому показателю ближе всего Германия - из нее в Украину пришлось почти 8,2% всех внешних поставок.

По экспорту в 21-м году российский рынок был менее важен, но также большим для Украины - 5-й после Китая, Польши, Турции и Италии - более 5% от всех поставок.

