В Украину импортировали арматуру с российским ГОСТом, - военный

В Украину импортировали арматурный прокат с маркировкой по российскому ГОСТу. Украинская компания ввезла в страну из Турции около 3 тысяч тонн такой продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного, политолога Кирилла Сазонова.
"Этот прокат либо был произведен в РФ, либо предназначался для продажи на их внутреннем рынке. Вопрос здесь только один: как он оказался в Украине? И сколько еще таких товаров мы покупаем, платя кровавую цену?" - отметил Сазонов.
Он отметил, что подобный импорт в стране, которая воюет, это не только риск финансирования агрессора, но и дополнительное давление на украинских производителей.
"Это удар по внутреннему рынку - ведь свою продукцию агрессор может продавать дешевле, используя льготный газ и рабочую силу", - пояснил эксперт и призвал государственные органы дать адекватную реакцию.
По данным Гостаможни Украины, в 2021 году украинские предприятия поставили в РФ товаров на 3,4 млрд долларов, тогда как импорт из России в Украину превысил 6,6 млрд долларов.
На РФ пришлось более 9% общего объема импорта в Украину. Среди других стран большая доля была только у Китая - 15%. В ЕС для нас по этому показателю ближе всего Германия - из нее в Украину пришлось почти 8,2% всех внешних поставок.
По экспорту в 21-м году российский рынок был менее важен, но также большим для Украины - 5-й после Китая, Польши, Турции и Италии - более 5% от всех поставок.