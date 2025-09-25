ua en ru
В Україну ідуть дощі із хмарною погодою: синоптик назвала точну дату

Україна, Четвер 25 вересня 2025 18:00
В Україну ідуть дощі із хмарною погодою: синоптик назвала точну дату Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 25 вересня (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Завтра, 26 вересня, в Україні буде суха та сонячна погода, але завдяки атмосферному фронту, погода 28-го вересня зміниться на дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За словами Діденко, температура повітря 26-го вересня в Україні очікується помірною, вдень +13+16, на півдні +15+18 градусів.

Найближчої ночі - холодно, +2+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на грунті.

Антициклон у неділю, 28-го вересня, поступиться місцем капосному атмосферному фронту з північного сходу і який "підмочить" репутацію північної частини України дощами із хмарною погодою.

Ці дощі охоплять власне північні області плюс Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28-го вересня переважатиме суха погода.

Погода в Києві

У Києві 26-го вересня переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на грунті, завтра, 26 вересня, вдень у столиці +13+15 градусів.

"У суботу втримається така ж погода, а ось у неділю кияни можуть прихопити із собою парасолі - підступний північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ. Але ненадовго", - повідомила синоптик.

Перші холоди в Україні

Як стало відомо раніше, з 24 вересня, в Україні кардинально зміниться погода. Після тепла прийдуть дощі, похолодання та навіть можливі заморозки в окремих регіонах.

Як повідомила у коментарі РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, вже цього тижня в Україні відбуватимуться процеси, спрямовані на поступову зміну характеру погоди.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

