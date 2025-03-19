Поліцейські екстрадували забудовника. Він ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
За цими фактами слідчі поліції розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта. Як стало відомо РБК-Україна із власних джерел, мова йде про Анатолія Войцеховського.
"В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук та відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини.
"Наразі фігурант перебуває в СІЗО, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн гривень", - кажуть правоохоронці.
В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва
За скоєні злочини йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фірми, повʼязані з Войцеховським, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька.
Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням та сплачують за це по більшим промисловим тарифам. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами.
Слідчі поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві розслідували більше сотні епізодів злочинів, повʼязаних з аферами фігуранта.
Вручили йому підозри за створення організованої злочинної групи для самовільного зайняття земельних ділянок, привласнення коштів інвесторів, організацію підроблення офіційних документів та умисне ухилення від сплати податків.
Наклали арешт на його майно вартістю в 200 мільйонів гривень, 12 обвинувальних актів скерували до суду.
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