В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева

По этим фактам следователи полиции расследовали десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта. Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет об Анатолии Войцеховском.

"В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он оплатил и сбежал за границу", - говорится в сообщении.

Полицейские объявили его в международный розыск и нашли в Испании. Сейчас его экстрадировали в Украину, чтобы он наконец предстал перед судом и получил надлежащее наказание за совершенные преступления.

"Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн гривен", - говорят правоохранители.

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За совершенные преступления ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.