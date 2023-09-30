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В Україну за два місяці повернулись майже 10 тисяч людей через коридор у Сумській області

Фото: евакуація (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Через гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка, що у Сумській області, з 5 серпня 2023 року повернулись майже 10 тисяч громадян України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час брифінгу заявила віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"З 5 серпня, відколи працює коридор, в Україну в'їхали майже 10 тисяч людей, серед них - майже 2,5 тисячі дітей", - сказала Верещук.

За її словами, прикордонники пропускають громадян без паспортів, зокрема молодь, що хоче навчатись в Україні. Верещук зауважила, що зараз люди приїхали вчитися.

" Ми дозволили дистанційно вступити до навчальних закладів людям з Криму, з тимчасово окупованих територій, навіть без документів. Вони приїдуть сюди й протягом трьох місяців будуть виготовляти документи, бо ми хочемо, щоб наша молодь поверталась", - розказала вона.

Нагадаємо, що гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка у Сумській області  відновив роботу 5 серпня. За даними Мінреінтеграції, на кордоні України діє волонтерський гуманітарний центр, де українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. А також залишитись на ніч і дістатися до Сум чи інших міст України.

Евакуація з Сумської області 

Охочі евакуюватись з регіону можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ, який курсує щодня з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до столиці об 11:41.

Зокрема на вокзалі по прибуттю "Укрпошта" виплачує кожному громадянину 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

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Війна Росії проти Україниевакуація