В Украину через два месяца вернулись почти 10 тысяч человек через коридор в Сумской области

"С 5 августа, когда работает коридор, в Украину въехали почти 10 тысяч человек, среди них - почти 2,5 тысячи детей", - сказала Верещук.

По ее словам, пограничники пропускают граждан без паспортов, в частности, молодежь, которая хочет учиться в Украине. Верещук отметила, что сейчас люди приехали учиться.

"Мы разрешили дистанционно поступить в учебные заведения людям из Крыма, с временно оккупированных территорий, даже без документов. Они приедут сюда и в течение трех месяцев будут производить документы, потому что мы хотим, чтобы наша молодежь возвращалась", - рассказала она.

Напомним, что гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка в Сумской области возобновил работу 5 августа. По данным Минреинтеграции, на границе Украины действует волонтерский гуманитарный центр, где украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. А также остаться на ночь и добраться до Сум или других городов Украины.

Эвакуация из Сумской области

Желающие эвакуироваться из региона могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев, который курсирует ежедневно из Сум: отправляется в 6:47 и прибывает в столицу в 11:41.

В частности, на вокзале по прибытию "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц.

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