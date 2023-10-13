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В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

Фото: в Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Завдяки спільним зусиллям команд об’єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation в Україну з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього, в одній з фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України.

У співпраці Favbet Foundation та об’єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, решта надійде згодом.

"Попри всі негаразди українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об’єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців", - кажуть у Favbet Foundation.

Це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили понад 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.

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Гуманітарна допомогаХорватия