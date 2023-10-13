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В Украину доставлена партия гумпомощи из Хорватии при поддержке Favbet Foundation

Фото: в Украину доставлена партия гумпомощи из Хорватии при поддержке Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодаря совместным усилиям команд объединения Dobro Dobrim и благотворительного фонда Favbet Foundation в Украину из Хорватии переданы 150 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Гуманитарный груз содержит продукты питания, средства личной гигиены, одежду для взрослых и детей, а также другие предметы первой необходимости. Кроме того, в одной из фур разместили 13 000 кг дезинфицирующих средств для обработки операционных и хирургических инструментов. Они будут переданы нескольким медучреждениям на территории Украины.

В сотрудничестве Favbet Foundation и объединение Dobro Dobrim уже доставили более 80% гумпомощи, остальное поступит позже.

"Вопреки всем проблемам украинцы не забывают о важности единения и поддержки. Favbet Foundation регулярно получает запросы о помощи и с радостью содействует инициативам. Спасибо объединению Dobro Dobrim из Хорватии за то, что даже после почти двух лет полномасштабной войны они так же самоотверженно работают для Украины и украинцев", - говорят в Favbet Foundation.

Это уже вторая большая отправка гумпомощи из Хорватии за последние месяцы. После теракта на Каховской ГЭС хорватские волонтерские объединения Crvena Kalyna, Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation привезли более 11 тонн гумпомощи беженцам из Херсона.

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Гуманитарная помощьХорватия