В Україну доставили першу партію 122-мм снарядів, зроблених за кордоном (фото)

В Україну доставили першу партію 122-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів. Боєприпаси були виготовлені за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу підприємства "Українська Бронетехніка".

Перша партія склала тисячі 122-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів з повним зарядом. Українська компанія виготовляє їх у співпраці з одним із боєприпасних холдингів східної Європи. У процесі беруть участь виробники компонентів з декількох країн Європи.

Снаряди класу "повітря" призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".

"Осколково-фугасні снаряди 122-мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності контрнаступу", - йдеться у повідомленні.

Фото: в Україну доставили першу партію вітчизняних 122-мм снарядів (facebook.com/ukrainianarmor)

Виробництво боєприпасів

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" повідомили, що Україна запустила власне виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Крім того, Україна разом з однією з країн НАТО почала виробляти 122-мм артилерійські снаряди. Першу партію боєприпасів вже відправили на фронт.

Також український завод "Маяк" почав виробляти боєприпаси осколкової дії для безпілотників.

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