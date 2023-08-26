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В Украину доставили первую партию 122-мм снарядов, сделанных за границей (фото)

Украина, Суббота 26 августа 2023 12:47
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В Украину доставили первую партию 122-мм снарядов, сделанных за границей (фото) Фото: в Украину доставили первую партию отечественных 122-мм снарядов (facebook.com/ukrainianarmor)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину доставили первую партию 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Боеприпасы были изготовлены за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия "Украинская Бронетехника".

Первая партия составила тысячи 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов с полным зарядом. Украинская компания производит их в сотрудничестве с одним из боеприпасных холдингов восточной Европы. В процессе участвуют изготовители компонентов из нескольких стран Европы.

Снаряды класса "воздух" предназначены для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика".

"Оскольково-фугасные снаряды 122-мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами - залог успешности контрнаступления", - говорится в сообщении.

Фото: в Украину доставили первую партию отечественных 122-мм снарядов (facebook.com/ukrainianarmor)

Производство боеприпасов

Напомним, в "Укроборонпроме" сообщили, что Украина запустила собственное производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Кроме того, Украина вместе с одной из стран НАТО начала производить 122-мм артиллерийские снаряды. Первую партию боеприпасов уже отправили на фронт.

Также украинский завод "Маяк" начал производить боеприпасы осколочного действия для беспилотников.

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