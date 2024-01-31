На Україну чекає важкий рік у війні з Росією, допомога США життєво важлива, - глава ЦРУ

"Цей рік, ймовірно, стане важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності", - написав він.

На думку Бернса, епоха після холодної війни остаточно добігла кінця в той момент, коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року.

"Більшу частину останніх двох десятиліть я провів, намагаючись зрозуміти пальну суміш невдоволення, амбіцій та невпевненості, яку втілює в собі президент Росії Володимир Путін. Я зрозумів одну річ: завжди було б помилкою недооцінювати його прагнення контролювати Україну та її вибір. Без цього контролю, на його думку, Росія не може бути великою державою, а він – великим російським лідером”, – написав колишній посол США у Москві.

Провал стратегії Путіна

Бернс зазначив, що путінська війна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях. "Його початкова мета - захопити Київ і підпорядкувати Україну - виявилася дурною та ілюзорною. Його армія зазнала величезних збитків. Щонайменше 315 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнних танкових запасів Росії були знищені, а хвалена десятирічна програма військової модернізації було зведено нанівець", - додав він.

При цьому Бернс вважає, що Путін відновлює оборонне виробництво Росії – за допомогою найважливіших компонентів з Китаю, а також озброєнь та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї – і продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він зможе розчавити Україну та виснажити її західних союзників.

"Завдання України полягає в тому, щоб зруйнувати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії, не лише домагаючись прогресу на лінії фронту, але й завдаючи глибших ударів у тилу і домагаючись стійких успіхів у Чорному морі", - написав Бернс.

За його словами, у цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерної зброї, "і було б безглуздо повністю ігнорувати ризики ескалації, але й було б так само безглуздо зайве роздмухувати їх".

Ключ до успіху

Глава ЦРУ вважає, що "російська економіка переживає довгострокові невдачі і країна вирішує свою долю як економічного васала Китаю". Роздуті амбіції Путіна мали неприємні наслідки і в іншому сенсі: вони спонукали НАТО стати більшими і сильнішими.

За його словами, ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. "Це відносно скромна інвестиція, що становить менше ніж 5% оборонного бюджету США, що приносить значну геополітичну віддачу для Сполучених Штатів і значну віддачу для американської промисловості", - зазначив Бернс.

Глава ЦРУ зазначив, що збереження поставок зброї зміцнить позиції України, якщо з'явиться можливість серйозних переговорів. Це дає шанс забезпечити довгострокову перемогу Україні та стратегічний програш Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відновитись, тоді як Росії доведеться нести постійні витрати дурості Путіна. Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту у цей вирішальний момент та припинити підтримку України було б помилкою історичного масштабу", - упевнений він.

Китай та Тайвань

Бернс також сказав, що підтримка України зневірити Китаю про те, що Сполучені Штати "перебувають у остаточному занепаді", і надішле "важливий сигнал про рішучість США, яка допоможе Тайваню".

"Одним із найнадійніших способів відродити сприйняття китайцями американської безпорадності та розпалити китайську агресивність – це відмовитися від підтримки України", - написав він.