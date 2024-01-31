Украину ждет трудный год в войне с Россией, помощь США жизненно важна, - глава ЦРУ

"Этот год, вероятно, станет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", - написал он.

По мнению Бернса, эпоха после холодной войны окончательно подошла к концу в тот момент, когда Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года.

"Большую часть последних двух десятилетий я провел, пытаясь понять горючую смесь недовольства, амбиций и неуверенности, которую воплощает в себе президент России Владимир Путин. Я понял одну вещь: всегда было бы ошибкой недооценивать его стремление контролировать Украину и ее выбор. Без этого контроля, по его мнению, Россия не может быть великой державой, а он - великим российским лидером", - написал бывший посол США в Москве.

Провал стратегии Путина

Бернс отметил, что путинская война уже стала провалом для России на многих уровнях. "Его первоначальная цель - захватить Киев и подчинить Украину - оказалась глупой и иллюзорной. Его армия понесла огромный ущерб. По меньшей мере 315 тысяч российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенных танковых запасов России были уничтожены, а хваленая десятилетняя программа военной модернизации Путина была сведена на нет", - добавил он.

При этом Бернс считает, что Путин восстанавливает оборонное производство России - с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи - и продолжает делать ставку на то, что время на его стороне, что он сможет раздавить Украину и измотать ее западных сторонников.

"Задача Украины состоит в том, чтобы разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России, не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося более глубокие удары в тылу и добиваясь устойчивых успехов в Черном море", - написал Бернс.

По его словам, в этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружия, "и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации, но и было бы столь же глупо излишне раздувать их".

Ключ к успеху

Глава ЦРУ считает, что "российская экономика переживает долгосрочные неудачи, и страна решает свою судьбу как экономического вассала Китая". Раздутые амбиции Путина имели неприятные последствия и в другом смысле: они побудили НАТО стать больше и сильнее.

По его словам, ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. "Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, приносящая значительную геополитическую отдачу для Соединенных Штатов и значительную отдачу для американской промышленности", - отметил Бернс.

Глава ЦРУ отметил, что сохранение поставок оружия укрепит позиции Украины , если появится возможность для серьезных переговоров. Это дает шанс обеспечить долгосрочную победу Украине и стратегический проигрыш России. Украина могла бы защитить свой суверенитет и восстановиться, в то время как России придется нести постоянные издержки глупости Путина. Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы ошибокой исторического масштаба", - уверен он.

Китай и Тайвань

Бернс также сказал, что поддержка Украины разуверить Китая о том, что Соединенные Штаты "находятся в окончательном упадке", и пошлет "важный сигнал о решимости США, которая поможет Тайваню".

"Одним из самых надежных способов возродить восприятие китайцами американской беспомощности и разжечь китайскую агрессивность - это отказаться от поддержки Украины", - написал он.