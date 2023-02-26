На Україну чекає світле майбутнє у складі НАТО та ЄС, - прем'єр Фінляндії

"Україна переможе за допомогою Заходу і на країну чекає світле майбутнє у складі ЄС і НАТО, оскільки вона готова до реформ", - заявила прем'єр-міністр.

За її словами, президент Росії Володимир Путін та інші винні у військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

"Росія програє цю війну. Відповідальність за неї лежить тільки на Росії. Щодня в Росія вбиває мирних жителів, навмисне вбиває мирних жителів. Людей гвалтують. Дітей масово депортують до Росії. За всі ці дії винні також мають бути покарані. Російському керівництву, Путіну , це теж не зійде з рук", - зазначила Марін.

Вона також наголосила, що війна в Україні закінчиться, коли Росія виведе свої війська. Війна не має перетворитися на заморожений конфлікт.

"Шлях до міцного світу – це припинення Росією військових дій. Тільки це відкриває шлях до переговорів та кроків до миру", - додала глава уряду Фінляндії.