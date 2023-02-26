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Украину ждет светлое будущее в составе НАТО и ЕС, - премьер Финляндии

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Константин Широкун

Украина может рассчитывать на светлое будущее в составе НАТО и ЕС, об этом говорит готовность страны к реформам.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Украина победит с помощью Запада и страну ждет светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам", - заявила премьер-министр.

По ее словам, президент России Владимир Путин и другие виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

"Россия проиграет эту войну. Ответственность за нее лежит только на России. Каждый день в Россия убивает мирных жителей, намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют. Детей массово депортируют в Россию. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. Российскому руководству, Путину, это тоже не сойдет с рук", - отметила Марин.

Она также подчеркнула, что война в Украине закончится, когда Россия выведет свои войска. Война не должна превратиться в замороженный конфликт.

"Путь к прочному миру – это прекращение Россией военных действий. Только это открывает путь к переговорам и шагам к миру", - добавила глава правительства Финляндии.

Напомним, что Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. Вместо этого страна приобретет новые танки у Германии.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.

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Вторжение России в УкраинуФинляндия