Украину ждет светлое будущее в составе НАТО и ЕС, - премьер Финляндии

Украина может рассчитывать на светлое будущее в составе НАТО и ЕС, об этом говорит готовность страны к реформам.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Украина победит с помощью Запада и страну ждет светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам", - заявила премьер-министр.
По ее словам, президент России Владимир Путин и другие виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.
"Россия проиграет эту войну. Ответственность за нее лежит только на России. Каждый день в Россия убивает мирных жителей, намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют. Детей массово депортируют в Россию. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. Российскому руководству, Путину, это тоже не сойдет с рук", - отметила Марин.
Она также подчеркнула, что война в Украине закончится, когда Россия выведет свои войска. Война не должна превратиться в замороженный конфликт.
"Путь к прочному миру – это прекращение Россией военных действий. Только это открывает путь к переговорам и шагам к миру", - добавила глава правительства Финляндии.
Напомним, что Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. Вместо этого страна приобретет новые танки у Германии.
Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.
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